Ямаль назвал лучших игроков минувшего сезона Лиги чемпионов на каждой позиции

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос о лучших игроках, а также о тренере минувшего сезона Лиги чемпионов на разных позициях.

– Лучший вратарь?

– [Джанлуиджи] Доннарумма.

– Лучший защитник?

– [Вильям] Пачо.

– Лучший полузащитник?

– Педри и Витинья.

– Лучший нападающий?

– Рафинья.

– Лучший тренер?

– Луис Энрике, — сказал Ямаль в интервью COPE.

В минувшем сезоне Лигу чемпионов выиграл «Пари Сен-Жермен». «Барселона» дошла до стадии полуфинала, где уступила «Интеру» (6:7 д. вр.). Ямаль принял участие в 13 матчах этого соревнования, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

Флик подтягивает шорты Ямалю на тренировке «Барселоны»: