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Ямаль назвал лучших игроков минувшего сезона Лиги чемпионов на каждой позиции

Ямаль назвал лучших игроков минувшего сезона Лиги чемпионов на каждой позиции
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Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос о лучших игроках, а также о тренере минувшего сезона Лиги чемпионов на разных позициях.

– Лучший вратарь?
– [Джанлуиджи] Доннарумма.

– Лучший защитник?
– [Вильям] Пачо.

– Лучший полузащитник?
– Педри и Витинья.

– Лучший нападающий?
– Рафинья.

– Лучший тренер?
– Луис Энрике, — сказал Ямаль в интервью COPE.

В минувшем сезоне Лигу чемпионов выиграл «Пари Сен-Жермен». «Барселона» дошла до стадии полуфинала, где уступила «Интеру» (6:7 д. вр.). Ямаль принял участие в 13 матчах этого соревнования, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

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