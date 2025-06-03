Ямаль назвал лучших игроков минувшего сезона Лиги чемпионов на каждой позиции

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос о лучших игроках, а также о тренере минувшего сезона Лиги чемпионов на разных позициях.
– Лучший вратарь?
– [Джанлуиджи] Доннарумма.
– Лучший защитник?
– [Вильям] Пачо.
– Лучший полузащитник?
– Педри и Витинья.
– Лучший нападающий?
– Рафинья.
– Лучший тренер?
– Луис Энрике, — сказал Ямаль в интервью COPE.
В минувшем сезоне Лигу чемпионов выиграл «Пари Сен-Жермен». «Барселона» дошла до стадии полуфинала, где уступила «Интеру» (6:7 д. вр.). Ямаль принял участие в 13 матчах этого соревнования, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.
Флик подтягивает шорты Ямалю на тренировке «Барселоны»: