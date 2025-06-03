«Челси» выплатил «МЮ» компенсацию, чтобы не выкупать права на Санчо — Романо

«Челси» не стал выкупать права на арендованного ранее нападающего Джейдона Санчо, игрок возвращается в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Футболист в соцсетях поблагодарил лондонский клуб за этап карьеры в составе «синих». Ранее стало известно, что лондонцы могли выкупить Санчо за € 29 млн. «Челси» не пожелал оформлять полноценный трансфер игрока, по договору между клубами «синие» выплатили «красным дьяволам» компенсацию в размере £ 5 млн, Джейдон вернулся в «МЮ».

Санчо провёл 42 матча за «Челси» в нынешнем сезоне во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 голевых передач. Ранее в СМИ появилась информация, что зарплата 25-летнего игрока в манчестерском клубе составляет до £ 300 тыс. (€ 357 тыс.) в неделю.