Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адиев подпишет контракт с «Крыльями Советов» по схеме «1+1» — источник

Адиев подпишет контракт с «Крыльями Советов» по схеме «1+1» — источник
Комментарии

Российский тренер Магомед Адиев подпишет контракт с «Крыльями Советов» на год с возможностью продления ещё на сезон. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев согласовал кандидатуру 47-летнего специалиста на пост главного тренера. Подчёркивается, что перед Адиевым поставлена задача не опуститься ниже восьмого места в Российской Премьер-Лиге.

Магомед Адиев ранее стал исполняющим обязанности главного тренера «Химок». Подмосковная команда по итогам сезона-2024/2025 заняла в турнирной таблице 12-ю строчку, расположившись в двух очках от зоны стыковых матчей.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Крылья Советов» близки к назначению Магомеда Адиева на пост главного тренера

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android