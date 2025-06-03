Адиев подпишет контракт с «Крыльями Советов» по схеме «1+1» — источник

Российский тренер Магомед Адиев подпишет контракт с «Крыльями Советов» на год с возможностью продления ещё на сезон. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев согласовал кандидатуру 47-летнего специалиста на пост главного тренера. Подчёркивается, что перед Адиевым поставлена задача не опуститься ниже восьмого места в Российской Премьер-Лиге.

Магомед Адиев ранее стал исполняющим обязанности главного тренера «Химок». Подмосковная команда по итогам сезона-2024/2025 заняла в турнирной таблице 12-ю строчку, расположившись в двух очках от зоны стыковых матчей.

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