«Реал» завершил переход Каррераса за € 45 млн, об этом объявят в ближайшие часы — источник

Мадридский «Реал» завершил сделку по переходу левого защитника «Бенфики» Альваро Каррераса, заплатив «Бенфике» € 45 млн. Об этом сообщает OK Diario.

По информации источника, указанная сумма будет переведена в два платежа, каждый из которых составит € 22,5 млн. При этом португальский клуб может получить от испанского ещё € 5 млн в случае определённых достижений футболиста.

«Сливочные» объявят о подписании 22-летнего защитника в ближайшие часы. Каррерас примет участие в клубном чемпионате мира в составе «Реала».

В минувшем сезоне игрок принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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