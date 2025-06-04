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«Аль-Хиляль» предложил Осимхену € 40 млн, «Галатасарай» готов платить € 15 млн — Бергер

«Аль-Хиляль» предложил Осимхену € 40 млн, «Галатасарай» готов платить € 15 млн — Бергер
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, проведший минувший сезон в аренде в «Галатасарае», получил два официальных предложения: от названного турецкого гранда и «Аль-Хиляля». Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «львы» готовы платить 26-летнему форварду € 15 млн по четырёхлетнему контракту, что является клубным рекордом. В свою очередь, саудовский клуб предложил Осимхену оклад в размере € 40 млн после уплаты налогов.

Подчёркивается, что нигерийский форвард счастлив в Стамбуле. «Галатасарай» готов заплатить «Наполи» € 60-65 млн за трансфер Осимхена, однако сумма его отступных составляет € 75 млн. Решение о будущем игрока может быть принято в ближайшее время.

В составе турецкого клуба Осимхен сыграл 37 матчей во всех турнирах, где забил 32 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2026 года.

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