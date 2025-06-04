Стали известны детали возможного перехода Луки Модрича в «Милан»

Заработная плата 39-летнего полузащитника Луки Модрича, близкого к переходу в «Милан», может составить € 3-3,5 млн. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в итальянском клубе хотят, чтобы хорватский хавбек присоединился к их команде, поскольку считают, что он сразу станет лидером в раздевалке. В «Милане» полагают, что присутствие Модрича способно сделать остальных игроков более дисциплинированными, снизить количество опозданий на тренировки. Также «россонери» привлекает возможность подписать обладателя «Золотого мяча» бесплатно, так как его контракт с мадридским «Реалом» заканчивается 30 июня.

Ранее СМИ сообщали, что 39-летний хавбек заключит трудовое соглашение с «Миланом» до лета 2026 года.

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