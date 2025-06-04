Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» провёл переговоры по Леау, «Милан» оценивает игрока в € 130 млн — TMW

«Ливерпуль» провёл переговоры по Леау, «Милан» оценивает игрока в € 130 млн — TMW
Аудио-версия:
Комментарии

«Ливерпуль» вступил в переговоры относительно покупки 25-летнего нападающего «Милана» Рафаэла Леау в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, в английском клубе считают, что, несмотря на наличие в команде левых вингеров в лице Луиса Диаса и Коди Гакпо, одного из них можно использовать в качестве форварда. Подчёркивается, что «россонери» не хотят продавать португальского футболиста, но могут сделать это при предложении в размере € 130 млн.

В минувшем сезоне Леау принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
«Челси» начал переговоры по Леау, «Милан» может продать вингера за € 75 млн — CO

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android