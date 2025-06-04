«Ливерпуль» провёл переговоры по Леау, «Милан» оценивает игрока в € 130 млн — TMW

«Ливерпуль» вступил в переговоры относительно покупки 25-летнего нападающего «Милана» Рафаэла Леау в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, в английском клубе считают, что, несмотря на наличие в команде левых вингеров в лице Луиса Диаса и Коди Гакпо, одного из них можно использовать в качестве форварда. Подчёркивается, что «россонери» не хотят продавать португальского футболиста, но могут сделать это при предложении в размере € 130 млн.

В минувшем сезоне Леау принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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