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Алекс Мерет продлит контракт с «Наполи» — Романо

Алекс Мерет продлит контракт с «Наполи» — Романо
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Голкипер Алекс Мерет заключит новое соглашение с «Наполи». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, стороны подпишут контракт, срок действия которого рассчитан до лета 2027 года. По новому договору вратарь будет получать € 2,5 млн за сезон.

В прошедшем клубном сезоне Мерет принял участие в 35 матчах. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 12 млн. За свою нынешнюю команду Алекс выступает с 2018 года. С 2019-го Алекс также защищает цвета национальной команды Италии.

По итогам сезона-2024/2025 «Наполи» стал чемпионом Италии, в Кубке страны команда дошла до 1/8 финала.

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