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«МЮ» и «Челси» поборются за защитника из клуба АПЛ стоимостью € 40-45 млн — CO

«МЮ» и «Челси» поборются за защитника из клуба АПЛ стоимостью € 40-45 млн — CO
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«Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм» и «Милан» проявляют интерес к 27-летнему левому защитнику «Брайтона» Первису Эступиньяну. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «чайки» оценивают эквадорского футболиста в € 40-45 млн. Подчёркивается, что наиболее активно за Эступиньяном следят «Челси» и «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне защитник «Брайтона» принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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