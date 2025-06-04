Иньеста составил сборную лучших игроков в истории футбола, назначив себя тренером

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста составил символическую сборную из лучших, по его мнению, игроков в истории футбола. Видео с испанцем опубликовал Daily Mail.

В составе команды оказались следующие футболисты: Виктор Вальдес, Дани Алвес, Карлес Пуйоль, Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Хави, Иван Ракитич, Педро, Лионель Месси и Давид Вилья. При этом Иньеста отметил, что сам играть в этой команде не стал бы, а предпочёл бы её тренировать.

Стоит отметить, что данный состав близок к тому, при котором каталонский клуб выиграл Лигу чемпионов в 2011 году.

Иньеста находился в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также Андрес успел поиграть за японский «Виссел Кобе», в составе которого испанец принял участие в 134 встречах во всех турнирах, где отметился 26 голами и 25 результативными передачами. Последним клубом Иньесты был «Эмирейтс» из ОАЭ, где он успел забить пять голов в 23 матчах.

В составе сборной Испании Иньеста дважды взял Евро и стал победителем ЧМ.