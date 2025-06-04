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«Интер» начал переговоры о назначении тренера, который заменит Индзаги — Фабрицио Романо

«Интер» начал переговоры о назначении тренера, который заменит Индзаги — Фабрицио Романо
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Руководство миланского «Интера» начало переговоры с «Комо» о назначении в стан «нерадзурри» испанского специалиста Сеска Фабрегаса в связи с уходом с поста главного тренера итальянца Симоне Индзаги. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Интер» подал официальный запрос «ларианцам» с намерением получить разрешение на переговоры лично с 38-летним испанцем. Данные формальности связаны с тем, что у Фабрегаса долгосрочный контракт с «бьянкоблу» до лета 2028 года, поэтому миланский клуб не может вести дела напрямую с окружением главного тренера «Комо». Отмечается, что «Интер» готов представить свой проект Сеску в ближайшее время.

Напомним, ранее стало известно, что Симоне Индзаги объявил об уходе из «Интера». Сообщалось, что руководство саудовского «Аль‑Хиляля» предложило итальянцу возглавить клуб. Итальянский специалист дал устное согласие.

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