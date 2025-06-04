Приставы сняли ограничения с Сафонова, введённые из-за неуплаты алиментов — источник

С российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова сняты все ограничения, которые были введены из-за неуплаты алиментов. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

По данным источника, Сафонов закрыл долг по алиментам. Тем не менее бывшая жена футболиста после получения денег отправилась к судебным приставам и потребовала задержать и допросить вратаря «ПСЖ», чтобы узнать его зарплату во французском клубе. Однако приставы посчитали её требования неправомерными и сняли все ограничения с голкипера. Отмечается, что теперь Сафонов может прилететь в Россию без последствий.

Напомним, в этом сезоне Сафонов стал победителем Лиги чемпионов в составе «ПСЖ».