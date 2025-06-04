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Илья Забарный дал согласие на переход в «ПСЖ» — RMC Sport

22-летний центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный дал согласие на трансфер во французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, украинский футболист впечатлён проектом «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике, а также представлением о клубе, которое ему представил спортивный директор парижан Луис Кампуш. «ПСЖ» планирует быстро продвинуться в переговорах по игроку.

Отмечается, что «ПСЖ» также работает над другой кандидатурой на позицию центрального защитника, выступающего в АПЛ. Имя игрока пока не разглашается.

Контракт Забарного с «вишнями» рассчитан до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 40 млн.

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