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УЕФА оштрафует «ПСЖ» за беспорядки болельщиков в финале Лиги чемпионов — RMC Sport

УЕФА оштрафует «ПСЖ» за беспорядки болельщиков в финале Лиги чемпионов — RMC Sport
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафует французский «Пари Сен-Жермен» за агрессивное поведение болельщиков клуба во время и после финального матча Лиги чемпионов с «Интером» (5:0). Об этом сообщает французское издание RMC Sport со ссылкой на Bild.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

По информации источника, помимо штрафа, клубу грозит оплата ущерба за нарушение порядка, разрушение ворот и повторное использование пиротехнических устройств. Отмечается, что болельщики парижан порезали сетку на воротах, в которые французский гранд забил три гола во втором тайме, а также вырывали куски газона в качестве сувенира за триумф.

Напомним, после финального свистка многочисленные фанаты ПСЖ прорвались через охранный кордон, чтобы выйти на поле стадиона «Арена Мюнхен» в Германии. Позже полиция вмешалась, чтобы разогнать толпу и вернуть около 2000 нарушителей на их трибуны.

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