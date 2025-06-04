УЕФА оштрафует «ПСЖ» за беспорядки болельщиков в финале Лиги чемпионов — RMC Sport

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафует французский «Пари Сен-Жермен» за агрессивное поведение болельщиков клуба во время и после финального матча Лиги чемпионов с «Интером» (5:0). Об этом сообщает французское издание RMC Sport со ссылкой на Bild.
По информации источника, помимо штрафа, клубу грозит оплата ущерба за нарушение порядка, разрушение ворот и повторное использование пиротехнических устройств. Отмечается, что болельщики парижан порезали сетку на воротах, в которые французский гранд забил три гола во втором тайме, а также вырывали куски газона в качестве сувенира за триумф.
Напомним, после финального свистка многочисленные фанаты ПСЖ прорвались через охранный кордон, чтобы выйти на поле стадиона «Арена Мюнхен» в Германии. Позже полиция вмешалась, чтобы разогнать толпу и вернуть около 2000 нарушителей на их трибуны.
Самые скандальные футболисты в истории:
- 4 июня 2025
-
03:37
-
03:34
-
03:27
-
03:25
-
03:05
-
02:55
-
02:49
-
02:35
-
02:14
-
01:41
-
01:39
-
01:01
-
00:54
-
00:50
-
00:38
-
00:24
-
00:08
- 3 июня 2025
-
23:51
-
23:46
-
23:40
-
23:24
-
23:23
-
23:06
-
22:57
-
22:51
-
22:44
-
22:42
-
22:17
-
22:14
-
22:06
-
21:51
-
21:48
-
21:37
-
21:35
-
21:17