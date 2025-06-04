УЕФА оштрафует «ПСЖ» за беспорядки болельщиков в финале Лиги чемпионов — RMC Sport

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафует французский «Пари Сен-Жермен» за агрессивное поведение болельщиков клуба во время и после финального матча Лиги чемпионов с «Интером» (5:0). Об этом сообщает французское издание RMC Sport со ссылкой на Bild.

По информации источника, помимо штрафа, клубу грозит оплата ущерба за нарушение порядка, разрушение ворот и повторное использование пиротехнических устройств. Отмечается, что болельщики парижан порезали сетку на воротах, в которые французский гранд забил три гола во втором тайме, а также вырывали куски газона в качестве сувенира за триумф.

Напомним, после финального свистка многочисленные фанаты ПСЖ прорвались через охранный кордон, чтобы выйти на поле стадиона «Арена Мюнхен» в Германии. Позже полиция вмешалась, чтобы разогнать толпу и вернуть около 2000 нарушителей на их трибуны.

Материалы по теме Илья Забарный дал согласие на переход в «ПСЖ» — RMC Sport

Самые скандальные футболисты в истории: