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Стали известны подробности по будущему Джейдона Санчо

Стали известны подробности по будущему Джейдона Санчо
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Английский крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо завершит свою аренду в «Челси», не сыграв на клубном чемпионате мира, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, англичанин вернётся в стан «красных дьяволов», но не останется в Манчестере и покинет клуб уже этим летом. Отмечается, что ни сам игрок, ни клуб не хотят продолжать сотрудничество. Окружение Санчо рассмотрит все варианты в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что «Челси» не стал выкупать права на арендованного ранее англичанина и выплатили «красным дьяволам» компенсацию в размере около € 6 млн, чтобы не выкупать футболиста за € 29 млн по первоначальному договору.

Джейдону Санчо 25 лет. Первым клубом в профессиональной карьере англичанина был «Манчестер Сити». В 2017-м Джейдон присоединился к «Боруссии» Дортмунд, а с 2021-го играл за «Манчестер Юнайтед», откуда и перебрался в годовую аренду в «Челси». В минувшем сезоне Санчо провёл за «пенсионеров» во всех турнирах 42 матчах, в которых забил пять мячей и отдал 10 результативных передач. Контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2026 года.

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