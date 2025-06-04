Кубарси будет готовиться к экзаменам в университет во время матча в Лиге наций — MD

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси присоединится к сборной Испании для подготовки к полуфиналу Лиги наций с национальной командой Франции, где будет готовиться к экзаменам в университет. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Кубарси готовится к вступительным экзаменам в университет, которые будет сдавать в период с 11 по 13 июня.

Отмечается, что футболист уже успешно сдал выпускные экзамены в школе, подготовку к которым успешно совмещал с матчами в Лиге чемпонов.

Напомним, полуфинальный матч Лиги наций между сборной Испании и национальной командой Франции состоится уже завтра, пятого июня, в Штутгарте (Германия). Начало встречи в 22:00 по московскому времени.