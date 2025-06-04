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Кубарси будет готовиться к экзаменам в университет во время матча в Лиге наций — MD

Кубарси будет готовиться к экзаменам в университет во время матча в Лиге наций — MD
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Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси присоединится к сборной Испании для подготовки к полуфиналу Лиги наций с национальной командой Франции, где будет готовиться к экзаменам в университет. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, Кубарси готовится к вступительным экзаменам в университет, которые будет сдавать в период с 11 по 13 июня.

Отмечается, что футболист уже успешно сдал выпускные экзамены в школе, подготовку к которым успешно совмещал с матчами в Лиге чемпонов.

Напомним, полуфинальный матч Лиги наций между сборной Испании и национальной командой Франции состоится уже завтра, пятого июня, в Штутгарте (Германия). Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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