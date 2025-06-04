УЕФА может лишить «Барселону» очков в грядущем сезоне Лиги чемпионов — The Times

Футбольный клуб «Барселона» может столкнуться с санкциями от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в следующем еврокубковом сезоне из-за нарушений финансовых правил. Об этом сообщает издание The Times.

По данным источника, каталонский клуб продолжает нарушать нормы европейского футбольного регулирования, неправильно учитывая доходы от продажи нематериальных активов, что позволяет сине-гранатовым увеличить трансферные возможности. Осенью 2024 года «Барселону» обязали выплатить штраф в размере € 500 тыс за подобные нарушения. Клуб обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако апелляция была отклонена.

В случае повторных нарушений правил финансового фэйр-плей «Барселона» может быть оштрафована на несколько очков в общем этапе Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026, а также потерять часть своего состава для участия в турнире.

В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании, а также выиграла Кубок и Суперкубок страны. В Лиге чемпионов сине-гранатовые дошли до полуфинала, где вылетели от «Интера».

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