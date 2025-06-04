Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА может лишить «Барселону» очков в грядущем сезоне Лиги чемпионов — The Times

УЕФА может лишить «Барселону» очков в грядущем сезоне Лиги чемпионов — The Times
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Барселона» может столкнуться с санкциями от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в следующем еврокубковом сезоне из-за нарушений финансовых правил. Об этом сообщает издание The Times.

По данным источника, каталонский клуб продолжает нарушать нормы европейского футбольного регулирования, неправильно учитывая доходы от продажи нематериальных активов, что позволяет сине-гранатовым увеличить трансферные возможности. Осенью 2024 года «Барселону» обязали выплатить штраф в размере € 500 тыс за подобные нарушения. Клуб обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако апелляция была отклонена.

В случае повторных нарушений правил финансового фэйр-плей «Барселона» может быть оштрафована на несколько очков в общем этапе Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026, а также потерять часть своего состава для участия в турнире.

В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании, а также выиграла Кубок и Суперкубок страны. В Лиге чемпионов сине-гранатовые дошли до полуфинала, где вылетели от «Интера».

Материалы по теме
УЕФА оштрафует «ПСЖ» за беспорядки болельщиков в финале Лиги чемпионов — RMC Sport

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android