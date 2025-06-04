Ямаль раскрыл, какой матч может стать решающим в борьбе за «Золотой мяч»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о награде лучшему футболисту «Золотой мяч» в преддверии полуфинального матча Лиги наций между сборной Испании с национальной командой Франции. Испанец считает, что его главным конкурентом в получении трофея является французский нападающий Усман Дембеле.

«За кого вы голосуете: за лучшего игрока этого сезона или за того, кто выиграет матч в четверг?

Для меня Дембеле — лучший игрок за весь год, но каждый видит это по-своему. Я уверен, что мы выиграем в четверг, но независимо от того, кто победит, я бы проголосовал за лучшего игрока за весь год.

Если в четверг всё пойдёт не так, как хотим мы с Дембеле, то за кого вы будете голосовать? За того, кто сыграет в воскресенье [в финале]? Я считаю, что обладателем «Золотого мяча» должен стать лучший футболист года, но если люди хотят поставить всё на четверг, то пусть будет так», — приводит слова Ямаля ESPN.

Напомним, матч между Испанией и Францией состоится уже завтра. начало встречи запланировано на 22:00 мск.