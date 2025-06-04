Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Прокуратура Испании требует четыре года тюрьмы для защитника «Реала» Асенсио — Marca

Прокуратура Испании требует четыре года тюрьмы для защитника «Реала» Асенсио — Marca
Аудио-версия:
Комментарии

Прокуратура Испании требует наказания в виде четырёх лет лишения свободы для защитника мадридского «Реала» и сборной Испании Рауля Асенсио по делу о распространении интимного видео с участием несовершеннолетней. Об этом сообщает ряд испанских изданий, включая Marca.

По информации источников, Асенсио обвиняется в хранении и демонстрации видео другим лицам. Ранее сообщалось, что Асенсио был освобождён от обвинений в записи и распространении видеоматериалов из-за нехватки доказательств.

Отмечается, что адвокаты жертвы требуют для Асенсио штраф в размере € 10 в день в течение 20 месяцев, а также компенсацию в размере € 58 тыс, ссылаясь на его статус как игрока «Реала». Для троих других обвиняемых запрашивается по четыре года и 10 месяцев тюремного заключения. Одна из жертв, достигшая совершеннолетия, готовит аналогичный иск. Обе жертвы имеют диагноз посттравматического стрессового расстройства, и «известность Асенсио усугубила их травму».

Напомним, в 2023 году Асенсио и трое игроков команды «Реал Мадрид С» были задержаны по обвинению в записи и распространении данного видео. Им грозит до 5 лет тюремного заключения.

Материалы по теме
Официально
С Асенсио из «Реала» сняты обвинения за распространение секс-видео с несовершеннолетней

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android