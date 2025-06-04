Жена Индзаги отреагировала на решение мужа покинуть пост главного тренера «Интера»

Гайя Лукариелло, блогер и супруга Симоне Индзаги, высказалась о решении мужа покинуть пост главного тренера миланского «Интера».

«Дело в том, что я действительно хотела, чтобы он остался в клубе, и могла бы на этом настаивать. Но четыре года — это долгий срок, и я выбрала не давить. У нас есть свои желания, но в жизни есть начало и конец всего. Как жена, я стараюсь давать мудрые советы, и сегодня было правильно начать новый этап, даже если моё сердце этого не хотело.

Эти четыре года с «Интером» были чудесными, и прощаться тяжело. Я навсегда сохраню эти воспоминания в своём сердце. Наш сын также носил форму «Интера» на протяжении четырёх лет, что укрепляет нашу связь. Но есть жизнь вне работы, и сегодня наш путь уводит нас в новое направление», — написала Лукариелло на своей странице в соцсетях.

Напомним, вчера стало известно, что Индзаги покинул псот главного тренера миланского клуба.