«Много титулов с «Зенитом» — такое себе. Он не топ-уровня». Григорян — о карьере Сутормина

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался об уходе полузащитника Алексея Сутормина из санкт-петербургского «Зенита» в качестве свободного агента.

«Сутормин не окажется ни в командах‑аутсайдерах, ни в лидерах. Он будет играть в одной из команд середины турнирной таблицы. Это логично, потому что Алексей, к сожалению, не проявляет себя игроком топ‑уровня. Он не показывает себя как футболист, способный решать задачи высшего уровня. То, что он выиграл много титулов в составе «Зенита», это такое себе… Футбол — командная игра», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 31-летний полузащитник играл в аренде за «Ростов», где провёл 33 матча во всех турнирах, забив два гола и сделав одну результативную передачу. Согласно информации, опубликованной на сайте Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн. С сине-бело-голубыми Сутормин пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны, а также три раза — Суперкубок России.

Материалы по теме Официально «Зенит» объявил об уходе Алексея Сутормина

Российские футболисты за рубежом: