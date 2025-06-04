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«Тренер года». Журналистка ответила Луису Энрике после недавнего конфликта

«Тренер года». Журналистка ответила Луису Энрике после недавнего конфликта
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Журналистка Сусана Гуаш прокомментировала недавнюю перепалку с главным тренером «ПСЖ» Луисом Энрике.

«Я не видела его девять лет. Я понимаю, что он не забыл мою работу и что она ему не понравилась. Эй, ну, это всё дело вкуса… но это всё, больше ничего не произошло. Самое лучшее, что почти десятилетие спустя он все ещё занимается своим делом, и я тоже. Он всё ещё будет думать, что мы, журналисты, ни черта не знаем.

Я не нашла ничего смешного в том, что сделал Луис Энрике; он даже не взглянул на меня. Меня удивляет то, что он продолжает уделять мне такое внимание. Но, несмотря на всё это, я считаю. что Луис Энрике — тренер года», — приводит слова Гуаш радио Onda Cero.

Напомним, перепалка между Энрике и журналисткой случилась после победы парижского клуба в Лиге чемпионов. Тогда испанский специалист заявил, что он даёт интервью ради всех присутствовавших журналистов, кроме Гуаш.

Конфликт между Луисом Энрике и Сусаной Гуаш обострился в апреле 2016 года, когда тренер возглавлял «Барселону». Во время одной из пресс-конференций перед матчем с «Атлетико» Энрике резко отреагировал на вопросы журналистки, назвав её аналитику «поверхностной» и «непрофессиональной».

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