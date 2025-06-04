Испанский журналист рассказал подробности о новом трансфере «Реала» и будущем Родриго

Испанский журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль в эфире шоу на одноимённом канале рассказал подробности о трансферах мадридского «Реала».

По данным источника, «Реал» завершил сделку по переходу левого защитника «Бенфики» Альваро Каррераса и близок к заключению договора о выступлении испанца в составе «Королевского клуба» на клубном чемпионате мира. Для этого «сливочные» заплатят небольшую сумму компенсации португальскому клубу, который также участвует в турнире.

Также журналист сообщил, что в «Реале» нет былой уверенности в том, хочет ли бразильский вингер Родриго Гоэс остаться в клубе. Испанский гранд не исключает, что бразилец покинет клуб и будет готов его заменить.

В минувшем сезоне Каррерас принял участие в 50 матчах во всех турнирах за португальский клуб, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Контракт 22-летнего испанца с «Бенфики» действует до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

В свою очередь, Родриго принял участие в 50 встречах во всех соревнованиях, отметившись 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Родриго с клубом рассчитано до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 100 млн.

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