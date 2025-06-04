Гвардиола высказался о будущем вратарей «Ман Сити» на фоне слухов об интересе к Гарсии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи об интересе английского клуба к голкиперу «Эспаньола» Жоану Гарсии.

«Судя по сообщениям в прессе, наш клуб интересуется 500 игроками. Думаете, это так? (смеётся) Не знаю, как у Гарсии дела. Мне сказали, что он прекрасный вратарь.

Во вратарском деле я особо не понимаю. Я просто говорю им, чтобы они останавливали мяч.

Уже несколько недель мы говорим о планах на следующий сезон. Эдерсон и Штефан Ортега продолжат выступать за нас», — приводит слова Гвардиолы Cadena SER.

Напомним, в СМИ недавно появилась информация, что Гарсия пополнит состав каталонской «Барселоны».