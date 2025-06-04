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Василий Березуцкий подпишет новый контракт с «Сабахом» — Azerisport

Василий Березуцкий подпишет новый контракт с «Сабахом» — Azerisport
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Российский главный тренер «Сабаха» Василий Березуцкий продлит контракт с азербайджанским клубом. Об этом сообщает издание Azerisport.

По информации издания, Березуцкий подпишет новый контракт уже в ближайшее время. Срок нового контракта с российским специалистом пока неизвестен.

Отметим, в прошедшем сезоне азербайджанская команда выиграла Кубок страны. Это первый трофей в истории «Сабаха».

Напомним, Березуцкий занял пост главного тренера азербайджанского клуба в ноябре 2024 года. Соглашение с российским тренером истекло по окончании сезона. Для Березуцкого это первый опыт в тренерской деятельности.

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