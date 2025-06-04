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«Верю, что он говорит правду, а не играет роль». Григорян — о работе Николича в ЦСКА

«Верю, что он говорит правду, а не играет роль». Григорян — о работе Николича в ЦСКА
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Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался о работе сербского специалиста Марко Николича в должности наставника ЦСКА.

«Николич производит на меня сильное впечатление после матчей. Посмотришь на него после игры: стоит невзрачный мужичок. А стоит ему заговорить, как он начинает светиться. Ты сразу понимаешь, что есть в нём что‑то особенное, есть амбиции в человеке. Он говорит: «Наш ЦСКА должен только побеждать в следующем сезоне». И я верю, что он говорит правду, а не играет роль», — сказал Григорян в эфире на «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА под руководством Николича стал обладателем Кубка России.

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