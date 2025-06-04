Стало известно, какие изменения произойдут во вратарской линии «Челси» в летнее межсезонье

Лондонский «Челси» ведёт активные переговоры с итальянским «Миланом» по трансферу 29-летнего голкипера сборной Франции Мика Меньяна. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, «россонери» запросили у «пенсионеров» € 30 млн за трансфер француза.

Кроме того, издание El Chiringuito сообщает, что «Челси» готов продать двух испанцев: Кепу Аррисабалагу, находившегося в минувшем сезоне в аренде в «Борнмуте», и Роберта Санчеса, являвшегося первым номером команды. Клуб рассматривает обоих голкиперов как перспективные активы на трансферном рынке и надеется получить значительные средства для усиления команды перед клубным чемпионатом мира и Лигой чемпионов.

30-летний Кепа, чей контракт с «Челси» действителен ещё год, сыграл 35 матчей во всех турнирах, из которых девять — на ноль. Всего испанец пропустил 43 мяча. Контракт 27-летнего Санчеса рассчитан до 2030 года. Роберт провёл 34 игры во всех турнирах, пропустив 37 голов. В 10 встречах голкипер сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость испанцев, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 10 и 20 млн соответственно.

Действующее соглашение Меньяна с «Миланом» рассчитано до лета 2026 года. В минувшем сезоне французский вратарь провёл 53 игры во всех соревнованиях и пропустил 59 мячей при 13 «сухих» встречах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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