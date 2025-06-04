Издание Goal обновило рейтинг претендентов на «Золотой мяч» — 2025. Хвича вошёл в десятку

Интернет-издание Goal представило новый список главных претендентов на награду «Золотой мяч» 2025 года. Примечательно, что среди 10 основных фаворитов на победу нет ни одного футболиста «Интера». Миланская команда выступала в финале Лиги чемпионов, который выиграл французский «Пари Сен-Жермен». Всего в десятке четыре представителя парижан.
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» 2025 года выглядит следующим образом:
- (1) Усман Дембеле («ПСЖ»);
- (2) Ламин Ямаль («Барселона»);
- (3) Рафинья («Барселона»);
- (5) Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- (8) Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид);
- (не было в топ-10) Дезире Дуэ («ПСЖ»);
- (не было в топ-10) Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
- (не было в топ-10) Ашраф Хакими («ПСЖ»);
- (6) Педри («Барселона»);
- (7) Гарри Кейн («Бавария»).
Таким образом, из топ-10 выбыли вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма (был четвёртым), а также форвард «Интера» Лаутаро Мартинес (был девятым) и польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, ранее замыкавший десятку.
Обладателем «Золотого мяча» 2024 года стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Церемония награждения состоялась в Париже 28 октября.
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