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Издание Goal обновило рейтинг претендентов на «Золотой мяч» — 2025. Хвича вошёл в десятку

Издание Goal обновило рейтинг претендентов на «Золотой мяч» — 2025. Хвича вошёл в десятку
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Интернет-издание Goal представило новый список главных претендентов на награду «Золотой мяч» 2025 года. Примечательно, что среди 10 основных фаворитов на победу нет ни одного футболиста «Интера». Миланская команда выступала в финале Лиги чемпионов, который выиграл французский «Пари Сен-Жермен». Всего в десятке четыре представителя парижан.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» 2025 года выглядит следующим образом:

  1. (1) Усман Дембеле («ПСЖ»);
  2. (2) Ламин Ямаль («Барселона»);
  3. (3) Рафинья («Барселона»);
  4. (5) Мохамед Салах («Ливерпуль»);
  5. (8) Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид);
  6. (не было в топ-10) Дезире Дуэ («ПСЖ»);
  7. (не было в топ-10) Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
  8. (не было в топ-10) Ашраф Хакими («ПСЖ»);
  9. (6) Педри («Барселона»);
  10. (7) Гарри Кейн («Бавария»).

Таким образом, из топ-10 выбыли вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма (был четвёртым), а также форвард «Интера» Лаутаро Мартинес (был девятым) и польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, ранее замыкавший десятку.

Обладателем «Золотого мяча» 2024 года стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Церемония награждения состоялась в Париже 28 октября.

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