Издание Goal обновило рейтинг претендентов на «Золотой мяч» — 2025. Хвича вошёл в десятку

Интернет-издание Goal представило новый список главных претендентов на награду «Золотой мяч» 2025 года. Примечательно, что среди 10 основных фаворитов на победу нет ни одного футболиста «Интера». Миланская команда выступала в финале Лиги чемпионов, который выиграл французский «Пари Сен-Жермен». Всего в десятке четыре представителя парижан.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» 2025 года выглядит следующим образом:

(1) Усман Дембеле («ПСЖ»); (2) Ламин Ямаль («Барселона»); (3) Рафинья («Барселона»); (5) Мохамед Салах («Ливерпуль»); (8) Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид); (не было в топ-10) Дезире Дуэ («ПСЖ»); (не было в топ-10) Хвича Кварацхелия («ПСЖ»); (не было в топ-10) Ашраф Хакими («ПСЖ»); (6) Педри («Барселона»); (7) Гарри Кейн («Бавария»).



Таким образом, из топ-10 выбыли вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма (был четвёртым), а также форвард «Интера» Лаутаро Мартинес (был девятым) и польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, ранее замыкавший десятку.

Обладателем «Золотого мяча» 2024 года стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Церемония награждения состоялась в Париже 28 октября.

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