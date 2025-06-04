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Матвей Сафонов прилетел в Россию на сбор национальной команды с трофеем Лиги чемпионов

Матвей Сафонов прилетел в Россию на сбор национальной команды с трофеем Лиги чемпионов
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Официальный телеграм-канал сборной России опубликовал видео из аэропорта с прилетевшим в Москву вратарём национальной команды и французского «ПСЖ» Матвеем Сафоновым.

«Всем привет, на часах пять утра, я добрался до Москвы, вот сейчас ищу такси. Такси не видели?» — сказал Сафонов в селфи-видеоролике, показав при этом свой чемодан со стоящим на нём трофеем Лиги чемпионов.

31 мая «Пари Сен-Жермен», за который выступает Сафонов с начала сезона-2024/2025, стал победителем Лиги чемпионов, разгромив в финальном матче итальянский «Интер» (5:0). Решающую встречу Матвей провёл в запасе, в Лиге чемпионов на его счету два матча (один пропущенный гол, одна «сухая» игра), во всех турнирах — 17 матчей (13 пропущенных голов, семь «сухих» игр).

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