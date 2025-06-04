Джоб Беллингем перейдёт в дортмундскую «Боруссию» за € 30 млн — The Times

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». Как сообщает The Times, клубы договорились о трансфере. По информации источника, «Сандерленд» получит за 19-летнего игрока € 30 млн.

Джоб Беллингем, на которого также претендовали «Айнтрахт» и «Лейпциг», выбрал клуб, где до перехода в «Реал» играл его брат Джуд Беллингем.

В прошедшем сезоне Чемпионшипа Беллингем провёл 43 матча, в которых забил четыре гола, сделал три результативные передачи и помог команде выйти в АПЛ через стыковые игры.

«Боруссия» по итогам сезона заняла четвёртое место в Бундеслиге, набрав 57 очков в 34 турах. Отставание от «Баварии» составило 25 очков.