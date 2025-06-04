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«Желаю клубу всего наилучшего». Джейдон Санчо попрощался с «Челси»

«Желаю клубу всего наилучшего». Джейдон Санчо попрощался с «Челси»
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо попрощался с «Челси».

Ранее стало известно, что лондонский клуб не стал выкупать права на арендованного ранее англичанина и выплатил «красным дьяволам» компенсацию в размере около € 6 млн, чтобы не выкупать футболиста за € 29 млн по первоначальному договору.

«Благодарен за этот этап. Я искренне люблю всех в «Челси» — от игроков и сотрудников до болельщиков, которые приняли меня как родного. Желаю клубу только успехов впереди. Спасибо, «синие», — написал Санчо на своей странице в соцсетях.

В прошедшем сезоне Санчо провёл за «Челси» 42 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач.

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