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Талалаев назвал футболиста, без которого «Локомотив» превратится в середняка

Талалаев назвал футболиста, без которого «Локомотив» превратится в середняка
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высоко оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. По его мнению, потенциальный уход 19-летнего игрока превратит московский клуб в середняка.

«Батраков проводит уже второй сезон, за ним более пристально следят, но всё равно он очень хороший уровень продемонстрировал. Да, немножко подсдулся во второй части чемпионата, но всё равно выглядит хорошо.

Вообще для меня Мирлинд Даку из «Рубина» и Батраков из «Локомотива» — это два футболиста, от которых очень сильно зависит игра их клубов в атаке. Если мы их убираем, то и «Рубин», и «Локомотив» становятся такими простыми, нормальными серьезными середняками чемпионата. Когда на поле эти футболисты, усилия всей команды реализуются в голах, голевых передачах или предголевых, в которых и тот, и другой футболист очень много участвуют", — сказала Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Батраков подпишет новый контракт с «Локомотивом».

В прошедшем сезоне 19-летний полузащитник провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

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