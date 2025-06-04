Кирилл Глебов: моя роль в ЦСКА меня полностью устраивает

19-летний вингер ЦСКА Кирилл Глебов оценил своё выступление за красно-синих весной 2025 года.

«От себя я всегда хочу большего, но отмечу, что эта весна стала моментом подъёма. Я почувствовал себя более важным игроком для команды. Начал сам создавать и реализовывать голевые моменты. Это хорошее начало для будущего прогресса. Пока мне не хватает уверенности и опыта.

Моя роль в клубе меня полностью устраивает. Я могу делать то, что умею, и помогать команде. Играю, исходя из своих физических данных, которые диктуют больше отходить во фланг и играть из‑за спины соперника. Марко Николич помогает нашим игрокам раскрыть их лучшие качества. Просит делать то, что мы умеем. Это логично», — сказал Глебов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне на счету Кирилла Глебова 23 матча за ЦСКА во всех турнирах, два забитых гола и три результативных паса. В весенней части сезона-2024/2025 футболист сыграл в девяти матчах Российской Премьер-Лиги (один гол и два ассиста) и в четырёх матчах Фонбет Кубка России (одна результативная передача).

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