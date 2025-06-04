Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов назвал игрока, на которого хочет быть похожим

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов назвал игрока, на которого хочет быть похожим
Комментарии

19-летний вингер ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос о футболистах, на которых хотел бы равняться.

«В детстве мне нравился Хамес Родригес, а из нынешних игроков я впечатлён футболом Жереми Доку. Его взрывная игра, умение ускориться — это то, на что мне хочется равняться и быть похожим. Не хочется быть запасным. Хочется быть на ведущих ролях», — сказал Глебов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне на счету Кирилла Глебова 23 матча за ЦСКА во всех турнирах, два забитых гола и три результативных паса. 23-летний вингер «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Жереми Доку в сезоне-2024/2025 сыграл за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и выполнил девять ассистов.

Видео: Игорь Акинфеев показал свой день на зимних сборах ЦСКА

Материалы по теме
Кирилл Глебов: моя роль в ЦСКА меня полностью устраивает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android