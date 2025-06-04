Вингер ЦСКА Кирилл Глебов назвал игрока, на которого хочет быть похожим

19-летний вингер ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос о футболистах, на которых хотел бы равняться.

«В детстве мне нравился Хамес Родригес, а из нынешних игроков я впечатлён футболом Жереми Доку. Его взрывная игра, умение ускориться — это то, на что мне хочется равняться и быть похожим. Не хочется быть запасным. Хочется быть на ведущих ролях», — сказал Глебов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне на счету Кирилла Глебова 23 матча за ЦСКА во всех турнирах, два забитых гола и три результативных паса. 23-летний вингер «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Жереми Доку в сезоне-2024/2025 сыграл за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и выполнил девять ассистов.

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