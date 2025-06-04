«Ювентус» объявил об уходе спортивного директора

Кристиано Джунтоли покинул пост спортивного директора «Ювентуса» по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Специалист проработал в туринской команде с лета 2023 года.

«Решение было принято на основе совместной оценки будущих приоритетов и перспектив», — говорится в заявлении «Юве».

Ранее «Ювентус» объявил о структурных изменениях: с 4 июня 2025 года пост генерального менеджера займёт Дамьен Комолли, а новым директором по футбольной стратегии стал бывший защитник клуба Джорджо Кьеллини.

«Ювентус» завершил сезон-2024/2025 на четвёртом месте в Серии А. Титул чемпиона достался «Наполи».