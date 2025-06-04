Уволенный за оскорбления Клоппа арбитр работает в службе доставки

Бывший арбитр Английской Премьер-лиги Дэвид Кут, отстранённый за скандальное поведение, теперь работает курьером службы доставки. Об этом сообщает The Sun.

Кута уволили после серии инцидентов, включая оскорбления в адрес экс-главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и появления видео, где он вдыхает белый порошок.

УЕФА дисквалифицировал арбитра до конца июня 2026 года, указав на «ущерб репутации футбола» и нарушение стандартов поведения. Английская судейская организация уволила Кута после внутреннего расследования.

«Я просто хочу идти дальше. Сейчас важно найти цель и быть ответственным. Эта работа помогает отвлечься, но я не воспринимаю её как новую карьеру», — сказал Кут.