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Уволенный за оскорбления Клоппа арбитр работает в службе доставки

Уволенный за оскорбления Клоппа арбитр работает в службе доставки
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Бывший арбитр Английской Премьер-лиги Дэвид Кут, отстранённый за скандальное поведение, теперь работает курьером службы доставки. Об этом сообщает The Sun.

Кута уволили после серии инцидентов, включая оскорбления в адрес экс-главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и появления видео, где он вдыхает белый порошок.

УЕФА дисквалифицировал арбитра до конца июня 2026 года, указав на «ущерб репутации футбола» и нарушение стандартов поведения. Английская судейская организация уволила Кута после внутреннего расследования.

«Я просто хочу идти дальше. Сейчас важно найти цель и быть ответственным. Эта работа помогает отвлечься, но я не воспринимаю её как новую карьеру», — сказал Кут.

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