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Смолов высказался о возможном переходе в «Кайрат»

Смолов высказался о возможном переходе в «Кайрат»
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Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал информацию о возможном переходе в «Кайрат». Ранее Sports24.kz сообщил, что казахстанский клуб рассматривает кандидатуру 35-летнего российского футболиста как возможное усиление перед квалификацией Лиги чемпионов.

«Казахстан алга! Относительно вопроса — оставлю без комментариев. Хорошего вам дня. Спасибо, что набрали», — приводит слова Смолова Sports24.kz.

Смолов ранее покинул «Краснодар». У форварда истёк контракт с клубом, в составе которого он впервые в карьере стал чемпионом России.

«Кайрат» сыграет в квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

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