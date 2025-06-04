Защитник «Рубина» Рожков покинул расположение сборной России

Защитник «Рубина» Илья Рожков покинул расположение сборной России. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

20-летний футболист отправился в расположение молодёжной сборной России. Утром 4 июня команда под руководством Ивана Шабарова отправится в Фергану, где 5 и 8 июня проведёт товарищеские матчи с Узбекистаном на стадионе «Истиклол».

Команда Валерия Карпина готовится к товарищеским матчам. Первый пройдёт 6 июня в московских «Лужниках». Вторая игра состоится в Минске, на Национальном футбольном стадионе.

Рожков в прошедшем сезоне РПЛ провёл 27 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.