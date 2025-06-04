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«С обладателем четырёх трофеев». Кривцов приехал к Сафонову в Париж

«С обладателем четырёх трофеев». Кривцов приехал к Сафонову в Париж
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов проводит отпуск во Франции. 22-летний российский футболист отправился в Париж.

Кривцов опубликовал пост в телеграм-канале, где показал, как проводит время с вратарём «ПСЖ» Матвеем Сафоновым. Футболисты сфотографировались на фоне Эйфелевой башни и Свято-Троицкого православного собора.

«С обладателем четырёх трофеев», — написал Кривцов.

Фото: телеграм-канал Никиты Кривцова

Фото: телеграм-канал Никиты Кривцова

Воспитанник «Краснодара» Сафонов, перешедший в «ПСЖ» летом 2024 года, выиграл с парижским клубом в дебютный сезон четыре трофея. Он победил в Лиге чемпионов, стал чемпионом Франции, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Кривцов вместе с «Краснодаром» впервые в истории выиграл РПЛ.

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