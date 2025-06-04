Чемпион Евро U17 Антон Митрюшкин прокомментировал вызов в сборную России

29-летний голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о вызове в сборную России на июньский сбор, включающий товарищеские матчи с национальными командами Нигерии (6 июня в Москве) и Беларуси (10 июня в Минске).

«Каждому спортсмену хочется выступать, играть. Поэтому сейчас не думаю о попадании в состав. Просто готовлюсь, тренируюсь, а там, надеюсь, шанс появится», — сказал Митрюшкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

26 мая было объявлено, что вратарь московского «Локомотива» Антон Митрюшкин вызван в сборную России вместо получившего травму голкипера «Зенита» Евгения Латышонка. В 2013 году Митрюшкин в составе юношеской сборной России стал чемпионом Евро U17, при этом в его карьере не было ни одного матча за взрослую национальную команду.

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