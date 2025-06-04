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Германия — Португалия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Нагельсман — о матче Германии с Португалией: уже определился с 9 из 11 позиций

Нагельсман — о матче Германии с Португалией: уже определился с 9 из 11 позиций
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Португалией.

«Всегда приятно играть дома, это как мини-чемпионат Европы. Думаю, португальцы предпочтут владеть мячом, а не защищаться, поэтому мы постараемся заставить их больше действовать в обороне. Тогда у нас будет отличный шанс провести хороший матч при поддержке своих болельщиков.

Я уже определился с 9 из 11 позиций. Осталось принять несколько решений. Игроки ещё не проинформированы, но если они внимательно следили за тренировками, то уже догадываются, выйдут ли они в основе или нет», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

Матч Лиги наций между Германией и Португалией пройдет в среду, 4 июня, в Мюнхене. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

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