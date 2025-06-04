14-летний футболист погиб после столкновения с соперником на турнире в Бордо

В Бордо умер 14-летний футболист, который в воскресенье, 1 июня, получил тяжёлую травму во время турнира. Как сообщает RMC Sport, игрок потерял сознание после столкновения с соперником, впал в кому и был экстренно госпитализирован в университетский госпиталь.

Юный защитник по имени Иланн получил травму во время верхового столкновения. Он пожаловался на боли в груди, потерял сознание, а затем пережил остановку сердца. Медики боролись за его жизнь, провели несколько операций из-за внутреннего кровотечения в печени, но спасти футболиста не удалось.

Клуб отменил все тренировки академии и открыл психологическую поддержку для товарищей Иланна по команде U15.