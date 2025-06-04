Клубы ФНЛ предложили оставить «Пари НН» в РПЛ на следующий сезон

Пресс-служба Футбольной национальной лиги объявила, что большинство клубов Мелбет Первой лиги пришли к решению поддержать «Пари НН» и оставить нижегородцев в РПЛ на следующий сезон. Напомним, «Пари НН» завершил сезон-2024/2025 на 13-м месте высшего российского дивизиона и в стыковых матчах уступил «Сочи» (3:4 по сумме двух матчей).

«Футбольная национальная лига по запросу РФС инициировала опрос среди клубов-участников Первой лиги о том, кто должен занять место ФК «Химки», не получившего лицензию РФС-1. По итогам опроса клубы сформировали следующую позицию: 10 клубов выразили мнение о том, что «Пари НН» должен принять участие в сезоне-2025/2026 в РПЛ. Четыре клуба выразили мнение о том, что «Урал» должен принять участие в сезоне-2025/2026 в РПЛ. Один клуб воздержался от ответа. На основании результатов опроса клубов в ближайшее время ФНЛ будет сформировано официальное письмо и отправлено в РФС», — сказано в сообщении пресс-службы ФНЛ, которое было опубликовано в телеграм-канале организации.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели «Факел» и «Оренбург». Первую лигу выиграла «Балтика», второе место заняло «Торпедо».