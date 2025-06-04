Расписание матчей Лиги наций УЕФА 4 июня

Сегодня, 4 июня, стартует полуфинальная стадия Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» представляет вашему вниманию расписание игрового дня, в рамках которого состоится один матч.

Лига наций УЕФА, расписание матчей 4 июня (время — московское):

22:00. Германия — Португалия.

За шесть туров группового этапа Лиги наций Германия успела одержать четыре победы при двух ничейных исходах: в матчах с Нидерландами (2:2, 1:0), Венгрией (5:0, 1:1) и Боснией и Герцеговиной (2:1, 7:0). Немецкая команда вышла в 1/4 финала, где по сумме двух матчей одолела сборную Италии — 2:1 и 3:3.

Национальная команда Португалии тоже одержала четыре победы при двух ничьих на групповой стадии. Она сыграла с Хорватией (2:1, 1:1), Польшей (3:1, 5:1) и Шотландией (2:1, 0:0). В 1/4 финала португальская команда прошла Данию — 0:1 и 5:2.

Действующим чемпионом Лиги наций УЕФА является национальная команда Испании.