«Факел» продлил контракт с 19-летним полузащитником Симоновым

Официальный телеграм-канал воронежского «Факела» объявил о продлении контракта с 19-летним полузащитником Кириллом Симоновым.

В сезоне-2024/2025 на его счету три матча за взрослый состав воронежцев в Кубке России, весной 2025 года Симонов провёл 10 игр в МФЛ за молодёжную команду «Факела», забил четыре гола и выполнил два результативных паса. В системе воронежского клуба футболист находится с июля 2023 года.

«Факел» в сезоне-2024/2025 набрал 18 очков в 30 матчах Российской Премьер-Лиги и занял последнее, 16-е место. Следующий сезон-2025/2026 воронежцы проведут в Мелбет Первой лиге.

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