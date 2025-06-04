«Хочется выиграть». Круговой поделился ожиданиями от матчей России с Нигерией и Беларусью

Крайний защитник ЦСКА и сборной России по футболу Данил Круговой поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей национальной команды с Нигерией и Беларусью. С нигерийцами сборная России сыграет 6 июня, с белорусами — 10 июня.

— Что ждёте от предстоящих матчей сборной?

— Жду интересных и непростых матчей с хорошими соперниками. Сейчас все мысли о первой игре с Нигерией, потом переключимся на Беларусь. Хочется максимально качественно сыграть и победить. Будет интересно проверить себя на фоне такой сильной сборной, как Нигерия. Очень хорошо, что встретимся с ней дома, — приводят слова Кругового «Известия».

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.