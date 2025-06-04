Германия — Португалия: во сколько матч 1/2 финала Лиги наций, где смотреть трансляцию

Сегодня, 4 июня, стартует полуфинальная стадия Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. В первом матче встретятся сборные Германии и Португалии. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

За шесть туров группового этапа Лиги наций Германия успела одержать четыре победы при двух ничейных исходах: в матчах с Нидерландами (2:2, 1:0), Венгрией (5:0, 1:1) и Боснией и Герцеговиной (2:1, 7:0). Немецкая команда вышла в 1/4 финала, где по сумме двух матчей одолела сборную Италии — 2:1 и 3:3.

Национальная команда Португалии тоже одержала четыре победы при двух ничьих на групповой стадии. Она сыграла с Хорватией (2:1, 1:1), Польшей (3:1, 5:1) и Шотландией (2:1, 0:0). В 1/4 финала португальская команда прошла Данию — 0:1 и 5:2.