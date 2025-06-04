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Германия — Португалия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Тренер сборной Германии Нагельсман оценил команду Португалии перед 1/2 финала Лиги наций

Тренер сборной Германии Нагельсман оценил команду Португалии перед 1/2 финала Лиги наций
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился мнением о национальной команде Португалии. Эти соперники встретятся между собой в 1/2 финала Лиги наций УЕФА. Игра пройдёт сегодня, 4 июня, в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Португалия — очень хорошая команда с большим количеством прекрасных игроков. Очевидно, что у них тоже было напряжённое, очень напряжённое противостояние [в четвертьфинале с Данией]. Думаю, они были явными фаворитами, но всё пошло не совсем так, как ожидалось. У Португалии много отличных игроков и очень, очень хороший тренер. Это точно будет сложная игра», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

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