Тренер сборной Германии Нагельсман оценил команду Португалии перед 1/2 финала Лиги наций

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился мнением о национальной команде Португалии. Эти соперники встретятся между собой в 1/2 финала Лиги наций УЕФА. Игра пройдёт сегодня, 4 июня, в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Португалия — очень хорошая команда с большим количеством прекрасных игроков. Очевидно, что у них тоже было напряжённое, очень напряжённое противостояние [в четвертьфинале с Данией]. Думаю, они были явными фаворитами, но всё пошло не совсем так, как ожидалось. У Португалии много отличных игроков и очень, очень хороший тренер. Это точно будет сложная игра», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.