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Экс-игрок «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на возвращение команды в РПЛ

Экс-игрок «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на возвращение команды в РПЛ
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Бывший футболист «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал завоевание южной командой права на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Клуб одолел в переходных матчах «Пари Нижний Новгород» (1:2, 3:1). Ранее сочинцы успешно прошли лицензирование для участия в следующем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата России по футболу.

«Рад, что «Сочи» вернулся в РПЛ. Это большой плюс для города», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Интересно, что «Пари НН», который уступил сочинцам, также может остаться в РПЛ. «Химки» исключены из чемпионата из-за проблем с лицензированием.

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