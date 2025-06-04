Ледяхов: для РПЛ Бабич — неплохой защитник, но в Испании он выглядел слабо

Известный российский специалист Игорь Ледяхов отреагировал на новость о продлении контракта защитника Срджана Бабича с московским «Спартаком». Ранее сербский футболист выступал за «Реал Сосьедад» и «Альмерию». К «Спартаку» Бабич присоединился в 2023 году.

«Если с Бабичем продлили контракт, значит, в «Спартаке» довольны его работой. У клуба не было других вариантов, хотя «Спартаку» нужно усиливать линию обороны — необходим более квалифицированный центральный защитник. Для нашего чемпионата Бабич — достаточно неплохой защитник, но в Испании он выглядел слабо», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.